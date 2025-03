Depuis que la Russie a décidé d’en­vahir l’Ukraine en février 2022, Sergiy Stakhovsky, ancien 31e joueur mondial, a été l’un des premiers à s’en­gager auprès des forces armées de son pays.

Toujours autant déter­miné malgré la fatigue, le natif de Kiev a raconté dans les colonnes de L’Équipe son quoti­dien et expliqué à quel point sa vie de famille a été direc­te­ment impactée.

« Je n’ai jamais pensé à arrêter la guerre. Soit tu décides de faire ce qui est bien et de protéger ce qui est bon, soit tu ne le fais pas du tout. J’ai divorcé avec mon ex‐femme, je ne vois prati­que­ment pas mes trois enfants, une fois tous les six mois, parce qu’ils ne sont pas en Ukraine et que c’est très diffi­cile pour moi de quitter le pays car j’ai besoin d’une auto­ri­sa­tion. C’est dur, mais c’est comme ça. Si tous les gens qui ont choisi de défendre l’Ukraine disent »j’ai fait ma part, je m’en vais », qui va conti­nuer à la défendre ? Imaginez si ça arri­vait en France, que feriez‐vous : fuiriez‐vous dans un autre pays ou resteriez‐vous vous battre ? Vous ne pouvez pas répondre tant que ça ne vous arrive pas. Personne ne sait comment il va réagir dans une telle situa­tion. C’est pour ça qu’il ne faut pas juger les gens qui décident de fuir à l’étranger. Moi, j’ai pris cette déci­sion et je vis par celle‐ci. Mes enfants sont assez âgés pour savoir ce que je fais, mais ils ne le comprennent pas vrai­ment. J’essaie de leur expli­quer, mais ils ne comprennent pas pour­quoi je fais ça. Je suis évidem­ment prêt à mourir pour mon pays, sinon je ne serais pas là. »