A l’oc­ca­sion d’une célé­bra­tion orga­nisée à l’hôtel Millennium Gloucester de Londres vendredi pour le 50e anni­ver­saire de la WTA, Judy Murray a exprimé au micro d’Eurosport UK sa fierté face aux prises de paroles de son fils, Andy, au sujet du tennis féminin.

« Il parle régu­liè­re­ment du circuit féminin, il ne l’a pas fait qu’une seule fois et ne s’en désin­té­resse pas. Il le fait depuis un certain nombre d’an­nées main­te­nant et je pense que cela a proba­ble­ment commencé lors­qu’il a commencé à travailler avec Amélie Mauresmo (entre 2014 et 2016, ndlr). Il était dans le top 4 et pour beau­coup de gens, c’était éton­nant de prendre un entraî­neur féminin, mais pour lui, cela n’avait rien à voir avec le sexe, c’était une ques­tion de person­na­lité, de compé­tences, d’ex­pé­rience, et le fait qu’elle était à l’écoute. Elle savait écouter, ce qui, à mon avis, est une compé­tence très fémi­nine. Il le fait constam­ment et je suis très heureux qu’il le fasse parce que cela fait une grande diffé­rence pour les gens qui écoutent. »