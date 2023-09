Après avoir raconté son « bad trip » en Grèce, Paula Badosa a évoqué son rêve avec son petit‐ami, Stefanos Tsitsipas : devenir cham­pion en simple du même tournoi du Grand Chelem. Extrait d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tennis.

« Oui, c’est un rêve incroyable que j’ai fait en janvier dernier après l’avoir vu jouer en finale à Melbourne. J’espère qu’un jour nous pour­rons réaliser ce rêve. Nous travaillons tous les deux très dur, mais en même temps nous essayons de nous amuser en dehors du terrain. Sur le terrain, nous travaillons très dur et nous nous pous­sons et nous nous moti­vons mutuel­le­ment tous les matins pour être la meilleure version de nous‐mêmes. Et c’est quelque chose que j’aime vrai­ment partager. Nous parta­geons la même passion et cela nous aide à nous améliorer chaque jour (…) Ce serait incroyable et nous nous battrons pour cela. Voyons si les rêves deviennent réalité. »