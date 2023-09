Battu en huitièmes de finale de l’US Open par Novak Djokovic sur le mythique court Arthur Ashe (6−2, 7–5, 6–4, en 2h27), Borna Gojo n’a pas forcé­ment pris de plaisir même s’il a vécu un moment dont il se souviendra toute sa vie.

« C’était incroyable d’en­trer sur le court et de réaliser où j’étais. Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habi­tuer car le stade est très impo­sant et les sensa­tions sont très diffé­rentes. Je pense que ce match va me permettre d’ap­prendre beau­coup pour l’avenir, j’ai­me­rais conti­nuer à progresser, surtout physi­que­ment, pour être capable de riva­liser avec ces joueurs. Ce qui est vrai, c’est que contre Novak, il faut y aller point par point car sinon, il semble impos­sible de le battre. Dès que j’ai élevé mon niveau, il a répondu à tout. Ce n’est pas amusant de l’af­fronter », a déclaré le 105e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.