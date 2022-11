Actuellement à Quito, en Equateur, Rafael Nadal continue sa tournée de matchs exhi­bi­tions en Amérique du sud où il est égale­ment beau­coup solli­cité par les médias de chaque pays qu’il visite.

Une fois de plus inter­rogé sur son émotion lors de la Laver Cup pour le départ à la retraite de Roger Federer en septembre dernier, l’Espagnol a réaf­firmé qu’une partie de sa vie s’était envolée ce jour‐là.

Touchée par cette décla­ra­tion et se rappe­lant proba­ble­ment lorsque sa plus grande rivale, Chris Evert, avait elle aussi quitté le tennis profes­sionnel en 1989, soit six ans avant sa propre retraite en simple, Martina Navratilova a tenu à écrire quelques mots sur son compte Twitter. « Je t’en­tends Rafa… »

I hear you Rafa… https://t.co/h2CiJBbLg0 — Martina Navratilova (@Martina) November 26, 2022

Décidément, la retraite de Roger Federer restera comme l’un des évène­ments marquants de cette saison 2022…