Depuis le début de la crise sanitaire, les anciennes gloires de la petite balle jaune ont été nombreuses à donner leur opinion sur cette coupure forcée et savoir à qui elle profiterait. Boris Becker avait un avis bien tranché sur le sujet : « Si l’année est perdue et ne reprend pas, je ne pense pas que ce soit mauvais pour Federer ou Serena. D’une certaine manière, ils ont gagné un an dans leur carrière. »

Martina Navratilova, elle, n’est pas dans la même optique. Dans un entretien pour Laureus.com, la lauréate de 18 titres du Grand Chelem estime que le Suisse et l’Américaine ont beaucoup à perdre : « Pour des joueurs comme Roger Federer et Serena Williams, c’est du temps perdu. Surtout pour Serena, Wimbledon étant sa meilleure chance de battre le record de Margaret Court (24 titres du Grand Chelem). Elle est bloquée sur 23 titres et essaie d’atteindre 24, voire 25. C’est une occasion perdue, quand on ne rajeunit pas. Si j’étais dans cette situation, je deviendrais dingue de ne pas pouvoir jouer. Tout le monde est dans le même bateau, mais pour les vieux joueurs comme Roger et même Rafa Nadal et, surtout, Serena Williams, c’est plus difficile, sans aucun doute (…) Novak Djokovic est juste derrière Roger et Rafa dans la course aux grands titres, mais je pense que celui qui est le plus touché est Roger Federer, parce qu’il est l’aîné de loin. Mais il faut faire avec. Comme l’a dit Billie Jean King, « les champions s’adaptent. » Seul l’avenir nous le dira lorsque le circuit aura repris ses droits.