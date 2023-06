L’ex‐joueur italien, vain­queur de Roland‐Garros en 1976, a voulu réagir au sujet du fameux débat du GOAT. Pour lui, que Djokovic possède 23 titres du Grand Chelem ne compte pas.

« Je vais juste donner mon avis personnel. Pour moi, rien ne change, peu importe le nombre de titres remportés par Novak Djokovic, car tout le monde voit les choses diffé­rem­ment. Le débat autour du GOAT est un peu exagéré. Mais s’il faut se prononcer, je dirai que Federer est le plus grand et personne ne peut changer mon opinion. Novak a peut‐être le plus de coupes du Chelem en ce moment, mais les gens aiment vrai­ment Roger et ce sera toujours le cas. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas du tout inté­ressé par le nombre de trophées que Djokovic rempor­tera, car pour moi, Roger Federer sera toujours le plus grand joueur de tennis de l’his­toire » a déclaré Adriano.

On l’aime bien le roman­tique italien mais comme l’on dit, c’est à la fin de la guerre que l’on compte les morts.