La saison sur herbe enchante plus d’une joueuse sur le circuit, mais ses spéci­fi­cités et les besoins d’adap­ta­tion néces­saires semblent déjà avoir atteint les nerfs de certaines joueuses sur le circuit.

Cela est notam­ment le cas de la grecque Maria Sakkari, qui affron­tait notre fran­çaise Alizée Cornet au tournoi de Nottingham. Alors qu’elle était menée 5–0, la grecque nous grati­fiait d’une réac­tion haute en couleurs sur une annonce faute d’un de ses coups droits.

Elle se mettait à haran­guer son adver­saire, criant « Non, non, non, Alizée, ce n’est pas autant dehors que ça, sérieu­se­ment ! » dans une diatribe qui ne manquait pas de divertir les spec­ta­teurs du Court Central.