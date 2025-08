Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont donné nais­sance à la nouvelle grande riva­lité du tennis, après celle entre Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, qui a tenu les fans en haleine pendant de nombreuses années.

Mais dans sa récente inter­view pour le Financial Times, le jeune Espagnol préfère écarter les compa­rai­sons et se veut fidèle à ses valeurs et à sa personnalité.

« Je ne veux pas qu’on me consi­dère comme le succes­seur de Rafa. Le tennis a toujours connu de grandes riva­lités et de grands joueurs. C’est un privi­lège que les gens regardent notre jeu de cette façon, avec autant d’en­thou­siasme, mais au final, nous n’avons aucune obli­ga­tion de faire ce qu’ils ont fait, loin de là. Si vous ne restez pas fidèle à vos idéaux, à vos aspi­ra­tions, cette pres­sion peut vous ronger. Il faut savoir faire la diffé­rence. Nous essayons de ne pas penser à la pres­sion, et encore moins à faire ce qu’ils ont fait. », a détaillé le numéro 2 mondial.