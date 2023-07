La finale de ce dimanche a enfoncé une porte ouverte, celle qui consiste à dire que Novak et Carlos sont vrai­ment au dessus de la mêlée, que l’écart entre ces deux monstres et les petits agneaux qui suivent est énorme.

Si pour certains cela va se véri­fier dans les mois à venir, il faut quand même rela­ti­viser un peu au sujet de Daniil Medvedev qui n’a pas très envie de courber l’échine. On le placera volon­tiers juste derrière le duo de choc car son intel­li­gence et sa capa­cité à se remettre en cause peuvent lui permettre de faire un coup.

Derrière ce trio, Rune et Sinner devront obli­ga­toi­re­ment améliorer leur petit jeu, leurs approches tactiques mais aussi savoir gérer leurs émotions pour monter d’un cran et pouvoir espérer soulever ne serait‐ce qu’une fois un titre du Grand Chelem.

Reste donc Rublev, Tsitsipas, Ruud, Zverev, Fritz, Tiafoe, Khachanov, Auger‐Aliassime.

Pour eux, l’équa­tion est beau­coup plus que complexe car leur carrière est déjà parsemée de rendez‐vous ratés. Le sac à dos risque donc de peser lourd quand il faudra aller au bout et sortir l’Espagnol, le Serbe, ou les deux sur le même tournoi.

L’avantage c’est que l’US Open n’est pas si loin et que l’on aura pas trop le temps de faire ce type de prédic­tions car la saison sur dur va vite commencer et elle livre toujours son lot de surprises…