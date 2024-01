Carlos Alcaraz est déjà, à 20 ans, un joueur complet et capable de gagner les plus grands titres. Mais l’Espagnol ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

Dans une récente inter­view accordée au Figaro, il est revenu sur son niveau de jeu, et toutes les choses qu’il pour­rait améliorer.

« Je suis à 70 % ou 75 %, proba­ble­ment. J’ai beau­coup de choses à améliorer. Mon tennis est bon, mais je dois aussi m’améliorer sur deux aspects, menta­le­ment et physi­que­ment, donc c’est un mélange de tout ça. Je n’ai que 20 ans et j’ai encore une grande marge de progres­sion. Car le tennis est en constante évolu­tion, il faut s’adapter et évoluer avec lui. »

Pour rappel, le numéro 2 mondial affron­tera le Français Richard Gasquet au premier tour de l’Open d’Australie.