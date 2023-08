Au tour d’Andrey Rublev de construire son joueur parfait, dans une vidéo produite par l’ATP.

S’il a choisi Novak Djokovic pour le revers, la flexi­bi­lité et le retour de service, il a en revanche fait un autre choix pour la force mentale.

« Rafael Nadal. Pour moi, il a la meilleure menta­lité et la plus grande force mentale de tous, il est le plus compé­titif de tout le circuit. »