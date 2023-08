En grande forme depuis mai, seule­ment quelques mois après son retour de gros­sesse, Elina Svitolina connaît un premier coup d’arrêt en raison d’une bles­sure au pied. D’ores et déjà forfait pour le WTA 1000 de Cincinnati, elle est incer­taine pour l’US Open.

« Je ressens une douleur au pied depuis Wimbledon. On m’a conseillé de passer un scanner après Montréal, et le résultat montre quelques problèmes qui m’obligent à prendre du repos. Je suis déçue de devoir me retirer du tournoi et de ne pas pouvoir partager des moments avec les fans à Cincinnati, mais je dois suivre les conseils médi­caux. Je ferai de mon mieux pour me reposer et me réta­blir à temps pour l’US Open », a expliqué l’Ukrainienne.