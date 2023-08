Toujours aussi passionnée et bluf­fante à 43 ans, déjà vain­queur d’un match contre Camila Giorgi à Birmingham en juin, Venus Williams a obtenu ce lundi à Cincinnati sa première victoire contre une joueuse du top 20 depuis quatre ans, contre Veronika Kudermetova (16e) : 6–4, 7–5 en ayant été menée 1–4 dans le premier set et 1–5 dans la deuxième manche.

En confé­rence de presse, l’Américaine en a profité pour raconter son déclic au prin­temps avec une belle anec­dote à Paris.

« Quand je me suis blessée à Auckland, j’ai tout de suite compris que c’était grave. Mais pendant deux mois, je n’ai pas fait de réédu­ca­tion. Je plai­sante en disant que je suis devenue une profes­sion­nelle de la réédu­ca­tion, mais après tout le temps passé dessus l’an dernier, j’avais besoin de faire une pause. J’étais en France et mon chauf­feur s’est trompé de chemin et on s’est retrouvé devant Roland‐Garros. J’ai trouvé ça marrant. J’étais à Paris et il me fallait abso­lu­ment une raquette. Serena y possède un appar­te­ment, j’y suis allée et j’ai cherché partout jusqu’à trouver une raquette. J’ai pris ses chaus­sures, qui étaient trop grandes pour moi, et une raquette. Là, j’étais prête à reprendre la rééducation. »