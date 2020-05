Comme c’est le cas pour les joueurs en France, les Britanniques ont pu retrouver le chemin de l’entraînement cette semaine. Andy Murray a donc repris l’entraînement ce vendredi en compagnie de son frère, Jamie, et de son coach, Jamie Delgado. Ce dernier a posté une photo sur Twitter en publiant : « Premier entraînement avec distanciation sociale ! Oh oui et bon anniversaire Andy Murray. » L’ancien numéro 1 mondial fête ses 33 ans ce 15 mai 2020.

Good 1st social distancing tennis practice ! ! ! Oh yeh and happy birthday @andy_murray 🎂🎂 pic.twitter.com/oEF5d91U9v — jamie delgado (@DelgadoJamie) May 15, 2020