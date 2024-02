L’ancien joueur améri­cain, qui possède désor­mais son propre podcast, est revenu sur les consé­quences de la défaite de Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Selon lui, le Serbe pour­rait vivre ses dernières heures de domi­na­tion face à une nouvelle géné­ra­tion affamée et de plus en plus confiante.

« Il était un peu sans énergie à l’Open d’Australie, mais ce n’est pas de sa faute, il a été meilleur que n’im­porte qui sur Terre, et ça va arriver. Mais je suis un peu inquiet pour lui. D’abord, il ne rajeunit pas et quand ça tourne, ça tourne vite. Il y a des joueurs qui peuvent vrai­ment lui faire mal. Une fois qu’ils se rendront compte qu’ils savent comment le battre, les joueurs de cette nouvelle géné­ra­tion ne vont pas revenir à la menta­lité qu’il n’y a pas moyen de le battre. »