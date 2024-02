Fondateur et direc­teur de l’Open 13 Provence de Marseille, classé ATP 250 et qui aura lieu du 5 au 11 février 2024, Jean‐François Caujolle, qui n’a jamais eu sa langue dans sa poche, a donné une belle inter­view à nos confrères de La Provence dans laquelle il a expliqué en quoi la présence d’Andy Murray sur son tournoi était selon lui un évène­ment. L’Australien Alex De Minaur appréciera…

« Andy Murray comme Matteo Berrettini et même Denis Shapovalov, ce sont des noms. Ils ont une qualité de jeu, une présence. Avoir Murray, ça fait plaisir, c’est super. Murray vaut plus cher qu’un 15e ou 20e mondial que le grand public ne connaît pas. Entre Murray et Alex De Minaur, je préfère avoir Murray. C’est un mec que tu mets en prime time. »