Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite d’en­trée sur l’ATP 250 de Montpellier face à l’Italien Flavio Cobolli, Gaël Monfils n’a pas caché qu’il traver­sait actuel­le­ment une période compliquée.

« Je vais repartir au travail, essayer de gratter une victoire. Après, la confiance ça revient vite de mon côté. Je sais qu’avec une ou deux victoire, ça reviendra vite. Si je me sens bien et que j’arrive à imposer mon jeu, je ne suis pas à l’abri de jouer un bon tennis. Ce qui est dur c’est que mon niveau moyen a chuté par rapport à ce que j’ai été. J’essaye juste de gagner des matchs. J’apprends à composer avec à rester motivé. C’est dur, je me suis bien entraîné pour être là et au final tu perds en trois sets assez sèche­ment. Le compé­ti­teur est encore la donc c’est dur. J’ai perdu ici, au 1er tour mais je ferai peut‐être une demi‐finale à Rotterdam, même s’il y a plus de chance que je perde au 1er tour… »