Andy Roddick a semé une sacré zizanie en expli­quant que Carlos Alcaraz n’avait pas amélioré son service depuis deux ans et qu’il ne devait pas s’étonner de ne plus être aussi perfor­mant qu’un Jannik Sinner qui était devenu plus perfor­mant dans ce domaine.

Chez nos confrères d’Eurosport, un des membres du team de Carlos a donc voulu mettre fin au débat en prenant la défense de son poulain.

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec Andy. Depuis deux ans dit‐il ? Si Carlos n’avait pas amélioré son service, il n’au­rait pas gagné Wimbledon. C’est vrai que sur les huit masters, c’est lui qui servait le moins bien cette saison, mais à Turin, c’est lui qui servait le mieux. Bien sûr, il a beau­coup progressé, beau­coup progressé ces deux dernières années, mais il a encore une marge de progres­sion en termes de régularité »