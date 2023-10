Pour valider sa 35e victoire de la saison, un record personnel, et s’of­frir à Astana sa troi­sième demi‐finale de la saison, Adrian Mannarino a dû sauver 11 balles de set contre Jurij Rodionov (107e) !

S’il a fini par s’im­poser en deux manches, 6–1, 7–6(6), le Français de 34 ans a d’abord malmené sa raquette et son tee‐shirt, écopant d’un point de péna­lité dans le tie‐break où il a été mené 2–6.

« J’ai commencé à faire beau­coup de fautes dans le deuxième set, je jouais telle­ment mal. Dans le tie‐break, j’étais juste en train de penser à sortir du court. Le point de péna­lité ? Je ne m’at­ten­dais pas vrai­ment à ça, mais ça m’a permis au moins de calmer mes nerfs », a expliqué le 34e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mannarino moving on 🕺



He saves 11 set points in the 2nd set to defeat Rodionov 6–1 7–6 !#AstanaOpen pic.twitter.com/BncEbqC6t0