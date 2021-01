Deuxième match en 2021 et deuxième bulle infligée pour David Goffin. La première au 3ème set face à Pierre-Hugues Herbert et la deuxième ce samedi face Nicola Kuhn (6-0, 6-2). Le Belge démarre parfaitement sa saison à Antalya avec deux adversaires certes à sa portée, mais la confiance n’était vraiment pas au beau fixe fin 2021. Le 16ème mondial restait sur 5 défaites consécutives au terme d’une année vraiment décevante de sa part. David a sans aucun doute beaucoup travaillé avec son nouvel entraîneur et ami Germain Gigounon durant la trêve…