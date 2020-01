Une semaine après Corentin Moutet à Doha, c’est Ugo Humbert qui se qualifie pour sa première finale sur le circuit ATP. Le Messin de 21 ans a éliminé John Isner 7-6(5), 6-4. Il affrontera Hubert Hurkacz ou Benoit Paire.

Au lendemain de sa très belle victoire sur Denis Shapovalov (13e), Ugo Humbert a confirmé en s’offrant un succès sur John Isner (20e). Le Messin de 21 ans (57e) a livré une prestation ultra solide sur sa mise en jeu avec 68 % de premières, aucun point perdu sur ses premières (38 sur 38), seulement six points perdus sur ses deuxièmes et il n’a pas concédé la moindre balle de break. Après le gain du premier set au jeu décisif, il se détache en faisant le break dès le premier jeu du deuxième acte et tient parfaitement son avance pour s’imposer 7-6(5), 6-4. Qualifié pour sa première finale sur le circuit, le gaucher y affronter Hubert Hurkacz ou Benoit Paire.