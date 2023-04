Carlos va affronter pour la 4ème fois Stefanos, l’Espagnol mène 3 à 0. Leur dernière confron­ta­tion avait eu lieu à Barcelone en quart de finale. Cette fois le lieu est le même mais on est en finale.

« Je sais que Stefanos a dit à plusieurs reprises qu’il voulait une revanche contre moi, et c’est bien, je veux jouer contre lui aussi, je trouve cela moti­vant. J’aime me mesurer aux meilleurs et Tsitsipas en fait partie. J’aime les défis, je n’ai pas peur. Je suis prêt à tout », a déclaré Alcaraz lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Dan Evans.