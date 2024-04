« C’est stupide de dire cela », avait lâché Rafael Nadal, en réac­tion à la décla­ra­tion de Stefanos Tsitsipas qui le consi­dé­rait comme « le favori » de l’ATP 500 de Barcelone.

Après son entrée en lice réussi en Catalogne contre Sebastian Ofner (6−4, 7–5), le Grec a sans surprise été inter­rogé sur la défaite de la légende espa­gnole au deuxième tour contre Alex de Minaur.

« Cela ne me dérange pas de me tromper, je ne suis pas ici pour parier ou faire des pronos­tics. Rafa a eu quelques bles­sures dans le passé mais il revient toujours. Surtout que c’était à Barcelone, son tournoi préféré, à domi­cile. J’ai vu un peu le match, je dirais que De Minaur et 3 ou 4 autres joueurs vont se battre pour le titre ici », a répondu Tsitsipas dans des propos rapportés par tennisnwews.gr.