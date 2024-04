En confé­rence de presse après son retour gagnant contre Flavio Cobolli (62e) au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, Rafael Nadal a répondu de manière très claire à la ques­tion suivante : « Stefanos Tsitsipas fait de vous le favori de ce tournoi, qu’en pensez‐vous ? »

« C’est stupide de dire cela aujourd’hui. Soyons réalistes. J’imagine qu’il dit cela par respect pour tout ce que j’ai fait avant dans ce tournoi mais tout le monde sait que je ne suis plus le favori pour gagner un tournoi. Il y a juste une histoire derrière qui pèse lour­de­ment sur les adver­saires. Aujourd’hui, je ne me vois pas comme un favori, peut‐être que lors du premier match, je l’étais, c’est possible, mais je jure que je ne savais pas si je l’étais ou pas. Je ne m’en suis pas soucié non plus. Je sais que mercredi, je ne serai pas favori (contre Alex de Minaur, ndlr), mais ça n’a pas d’im­por­tance non plus. Pour moi, c’est une expé­rience de jouer contre un joueur de haut niveau. Ce sera un test pour moi, nous verrons comment je réagis », a lâché l’Espagnol.

« Je ne serais pas surpris de voir Nadal en finale à Barcelone », avait préci­sé­ment affirmé Stefanos Tsitsipas après avoir décroché son troi­sième titre à Monte‐Carlo dimanche dernier. Et dès son arrivée à Barcelone, il est même allé plus loin en décla­rant ceci : « Je pense que Rafa est le favori. Je peux passer de bonnes semaines sur terre battue, mais Rafa est Rafa et il est de retour. »