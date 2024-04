Après sa belle victoire à Monte‐Carlo, le Grec qui doit jouer à Barcelone a été inter­rogé sur Rafael Nadal. Pour Stefanos, Rafa peut aller loin.

« Je dirais que Rafa, même s’il n’a pas du tout joué, ou si c’est son premier tournoi, on sait ce dont il est capable et combien il sait s’adapter à la surface qui est sa favo­rite, la terre battue. Je ne serais pas surpris de le voir en finale à Barcelone, il l’a déjà fait encore et encore pendant des années. Il a cet esprit de compé­ti­tion et cette moti­va­tion quand il s’y met qui peuvent être perçus comme inar­rê­tables. Sur le court, les sensa­tions sont diffé­rentes parce qu’on reçoit sa balle. Quand on regarde le match, ce n’est que visuel, mais contre lui, je connais toutes les autres sensa­tions. Il est le défi ultime sur terre battue. Même s’il est en fin de carrière, il y a quelque chose qu’il a main­te­nant plus qu’avant : l’expérience. Il sait comment gagner les points, comment s’imposer dans un mode « économie » bien plus qu’avant »