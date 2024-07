Lors de la céré­monie de remise des prix, Rafael Nadal avait déjà pris soin d’in­sister sur la perfor­mance de son adver­saire plutôt que sur sa pres­ta­tion déce­vante. Un peu après sa large défaite en finale à Bastad contre Nuno Borges, l’homme aux 14 Roland‐Garros a fait post sur Instagram en féli­ci­tant une fois de plus le Portugais. La grande classe comme toujours.

« Félicitations à Nuno pour son premier titre sur le circuit ATP. Il l’a bien mérité et c’est un moment spécial pour lui. Tous mes vœux de réus­site pour le reste de l’année et pour sa carrière qui, comme il l’a dit, vaut la peine d’être pour­suivie aujourd’hui plus que jamais », a écrit la légende espagnole.