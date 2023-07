Giocatore x scende in campo e gioca la sua partita di tennis.



LolloMusetti : « Porca M*****a, Dio c**e male­detto, tutti contro di me fanno la partita della vita, questo qui prende solo le linee ha un culo infi­nito, non si è mai vista una cosa così.

Vero dove seeeei, mi manchi » https://t.co/LyBRwQhfI2