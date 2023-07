Gaël Monfils avait été contraint de quitter les terrains à cause de sa bles­sure au poignet à Roland‐Garros. Mais ce temps qu’il a eu pour lui, lui a permis de puiser de la force dans sa prin­ci­pale source de moti­va­tion et d’inspiration : sa femme, Elina Svitolina. Le Parisien, qui est engagé sur l’ex­hi­bi­tion UTS ce week‐end à Los Angeles, a profité de cet événe­ment pour faire l’éloge de la perfor­mance de sa femme à Wimbledon.

« Je suis juste fier de ma femme, pour être honnête. Combien de travail elle a mis pour être à ce niveau. Quelle disci­pline elle avait. J’ai été étonné par sa force, menta­le­ment, dans certains matchs, de les retourner, puis de revenir pour son prochain match, j’étais fier et inspiré. Ce fut un mois incroyable pour moi : regarder ma femme être fantas­tique, et j’ai égale­ment passé du temps de qualité avec ma fille, donc main­te­nant je suis juste plein d’énergie. C’est grâce à elle que je me sens comme un cham­pion en ce moment », a déclaré « La Monf » dans des propos rapportés par Tennis Majors.