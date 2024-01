De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Dominic Thiem au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane ce mardi, marquant son grand retour sur les courts après un an d’ab­sence, Rafael Nadal a fait part des doutes qui l’en­tou­raient avant d’en­trer sur le court.

« Lorsque vous faites quelque chose dont vous n’avez pas l’ha­bi­tude, vous êtes plus nerveux que d’ha­bi­tude. Aujourd’hui, il y a eu une combi­naison de plusieurs choses. Tout d’abord, l’ex­ci­ta­tion de revenir sur la piste après un processus très diffi­cile. Deuxièmement, les doutes sur ma condi­tion physique. Et troi­siè­me­ment, je me suis bien entraîné la semaine dernière, mais vous avez des doutes sur le fait que tout va être un désastre, parce que c’est quelque chose qui peut arriver. Je ne dis pas cela pour me protéger, je n’en ai pas besoin, je ne suis pas là pour trouver des excuses. Les gens qui me sont proches savent comment j’étais il y a un mois et demi. La main sur le cœur, je vous le dis. Aujourd’hui, j’avais ce doute en moi que tout aurait pu être un désastre et cela m’inquiétait. »