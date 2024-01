Si Rafael Nadal et Novak Djokovic ont parfois du mal à se comprendre comme on a pu le voir récem­ment avec les décla­ra­tions de l’Espagnol, ils ont néan­moins du respect l’un pour l’autre.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, le Serbe n’a pas manqué de souhaiter un bon retour sur les courts au plus grand rival de sa carrière avec une photo et des mots simples : « Welcome back » (qu’on pour­rait traduire par « bon retour parmi nous », en français).

Une belle atten­tion de la part du numéro 1 mondial qui a égale­ment souhaité un bon retour à Naomi Osaka et Emma Raducanu ?