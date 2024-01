Tous les fans de tennis atten­daient avec impa­tience le retour de Rafa d’au­tant que pour son premier duel, le hasard avait fait bien les choses puisque l’Espagnol allait défier un nom, Dominic Thiem.

Dès la première frappe, on sentait que Nadal n’était pas venu pour faire de la figu­ra­tion ou mettre le frein à main. Après un vrai round d’ob­ser­va­tion, le niveau montait d’un cran à 5 partout et Rafa commen­çait à mettre une grosse pres­sion en retour. Cela était suffi­sant pour faire la diffé­rence lors d’un jeu où Dominic démon­trait une nouvelle fois qu’il ne maitrise plus vrai­ment le money time. Vainqueur 7–5 en ayant perdu que trois point sur sa remise en jeu, l’Espagnol était solide et efficace.

La perte de cette première manche allait même être fatale pour Thiem qui se faisait breaké d’entrée.

Or quand Rafa est devant, il est encore plus agressif et entreprenant.

Au final, sans forcer réel­le­ment, Rafa signe une victoire probante (7−5, 6–1) comme s’il n’avait jamais été absent du circuit, de bon augure pour son 2ème tour.

Nadal nous a donc rassuré.