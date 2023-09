Lors de sa victoire contre le Chinois Tao Mu (573e mondial) au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu, Corentin Moutet a réalisé plus de dix services à la cuillère en seule­ment huit mises en jeu.

« Je devrais le faire beau­coup plus souvent… peut‐être à chaque point à l’avenir », a ensuite déclaré le Français à la fin du match.

Sur Twitter, il a confirmé ses propos : « Maintenant que j’ai changé mon revers, il est temps de changer mon service », a écrit Moutet qui n’a toujours pas utilisé son revers à deux mains depuis son opéra­tion du poignet.

Now that i changed my back­hand it’s time to change my serve ☺️ https://t.co/joz62nytjh