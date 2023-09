Invité par l’ATP à construire son joueur parfait, Daniil Medvedev a hésité sur un aspect en parti­cu­lier : la vitesse.

Impressionné par Carlos Alcaraz, le numéro 3 mondial a fina­le­ment décidé de se chosir lui‐même.

« Carlos est incroya­ble­ment rapide, je pense qu’il est le joueur le plus vif que j’ai vu dans ma vie, il est la vitesse pure, mais j’aime la façon dont je cours, alors je me fais confiance », a expliqué le Russe.

💭 @DaniilMedwed Builds His PERFECT Player !



Do you agree with his picks ? 👀 pic.twitter.com/tr8tBR4WL3