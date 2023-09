« Si je regarde mon solde bancaire, j’ai le même montant que j’avais au début de l’année : 900 euros », a révélé Sumit Nagal, ancien 122e joueur mondial et actuel 159e, lors d’une inter­view au Times of India dans laquelle il évoque sa grande diffi­culté à gagner de l’argent avec son métier.

Vasek Pospisil, co‐fondateur avec NovaK Djokovic de la PTPA (L’Association des joueurs de tennis profes­sion­nels), a direc­te­ment réagi sur Twitter à la décla­ra­tion de l’Indien en criti­quant le système de redistribution.

Tennis. The multi‐billion dollar industry where most player’s can’t make a living. 3rd most watched sport, 2nd most bet on. https://t.co/V1FsrhFE3H