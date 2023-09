Aligné sur l’ATP 250 de Chengdu cette semaine, Corentin Moutet a passé un premier tour sur le circuit prin­cipal pour la première fois mi‐juillet et le tournoi de Newport sur gazon.

Facile tombeur en deux sets (6−2, 6–2) du Chinois Tao Mu, 573e mondial et invité par l’or­ga­ni­sa­tion, le Français a tenté énor­mé­ment de services à la cuillère durant la rencontre : au moins dix en seule­ment huit jeux de service !

« J’ai beau­coup travaillé sur ce service. Il fonc­tionne mieux que mon service normal. Je devrais le faire beau­coup plus souvent… peut‐être à chaque point à l’avenir », a expliqué le 122e mondial à la fin du match.

Corentin Moutet is consi­de­ring the possi­bi­lity of swit­ching to the unde­rarm serve full time. 🇫🇷



« I have been working hard on it. It is working better than my normal serve. I should do it a lot more… maybe in every point in the future.«



That would be quite inter­es­ting. pic.twitter.com/no6SB1SPiI