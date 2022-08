Tsitsipas – Medvedev, l’heure des retrouvailles a sonné !

2h25. C’est le temps qu’a dû attendre Stefanos Tsitsipas face à John Isner ce vendredi pour se procurer sa première balle de break du match.

Une seule aura suffi au Grec qui prend le service de son adver­saire à 4–3 dans le troi­sième set. Il s’im­pose dans la diffi­culté : 7–6(5), 5–7, 6–3.

Il a fait preuve de soli­dité dans le tie‐break de la première manche qui a été marqué par une inter­rup­tion d’une quin­zaine de minutes à cause de la pluie. Et s’il a connu une petite décon­cen­tra­tion fatale dans la deuxième manche, il a su rester patient et calme face à John Isner appliqué et en forme.

Stefanos peut désor­mais se tourner vers sa demie contre Daniil Medvedev, tombeur de Taylor Fritz un peu plus tôt. Il s’agira de leur dixième confron­ta­tion, le Russe mène pour le moment 7–2.

Leur dernier duel remonte à l’Open d’Australie en début de saison. Medvedev s’était imposé en quatre sets.

Le Masters 1000 de Cincinnati propose un match allé­chant à un peu plus d’une semaine du début de l’US Open ! Vivement samedi.