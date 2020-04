Dans sa longue et intéressante interview accordée à UbiTennis, Andrea Gaudenzi (patron de l’ATP) est interrogé sur un sujet épineux : la concurrence entre l’ATP Cup et la nouvelle Coupe Davis.

Les deux compétitions par équipes ont un format presque identique et se déroulent à six semaines d’intervalle. La Coupe Davis a lieu à la fin du mois de novembre et intervient à l’issue d’une saison toujours plus usante alors que l’ATP Cup se déroule lors de la première semaine de l’année en Australie, autrement dit un cadre idéal pour préparer l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison.

L’Italien, qui n’est pas contre le dialogue avec l’ITF sur ce dossier, ne semble pas en faire une priorité : « Les fans passent en premier. Qu’est-ce qui est bon pour le jeu ? L’ATP Cup a été une réussite, j’y suis allé et c’était génial. Nous avons que 52 semaines pour planifier une saison. Les joueurs participent en moyenne à 18 ou 22 tournois, ce n’est donc pas une situation facile. Personnellement, je suis très attaché la tradition de la Coupe Davis, à l’histoire de notre sport. Je ne suis pas contre le fait de m’asseoir avec Tennis Australia (partenaire de l’ATP Cup) et l’ITF pour discuter de la création d’un événement unique qui serait probablement la meilleure solution. Cependant, je ne suis pas sûr que nous puissions y parvenir car les contrats sont à long terme. Nous avons une excellente relation avec Tennis Australia et nous continuerons à la respecter et à la maintenir car c’est la bonne chose à faire. Je pense que c’est formidable d’avoir un grand événement lors de la première semaine de l’année avant d’avoir une semaine off puis l’Open d’Australie. Maintenant, ce n’est pas la fin du monde, il y a des problèmes plus importants. Si nous pouvons trouver une solution, nous la trouverons, sinon, ça restera comme ça. »