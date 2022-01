24 heures après la défaite de l’équipe de France face à la Russie lors de la première rencontre de l’ATP Cup dans un groupe consi­déré comme celui de « la mort » avec l’Italie et le pays hôte, l’Australie, on ne peut s’empêcher de ressentir une certaine frustration.

La frus­tra­tion de s’être incliné alors qu’Ugo Humbert avait créé l’ex­ploit face au 2e joueur mondial Daniil Medvedev. La faute, en partie, à l’inex­pé­rience d’Arthur Rinderknech qui menait un set à rien face au modeste 167e mondial, Roman Safiullin, avant de quelque peu s’effondrer, trahi par un plan de jeu hasar­deux. La faute égale­ment au double composé de la paire Édouard Roger‐Vasselin/Fabrice Martin qui aurait surement pu et du mieux faire face aux novices Medvedev et Safiullin, qui n’avaient encore jamais joué ensemble dans cet exercice.

Ce mardi, face aux Italiens, la tâche s’an­nonce encore plus compli­quée étant donné que le numéro 2 chez eux s’ap­pelle Jannik Sinner, 10e mondial, et qu’il partira grand favori face à Rinderknech. Si l’on pense Humbert capable de battre Berrettini (7e), il faudra une nouvelle fois se reposer sur le double en cas d’éga­lité et dans cet exer­cice, les Transalpins sont loin d’être maladroits avec la présence du vétéran Simone Bolelli ou encore de Fabio Fognini. Une paire qui, rappe­lons le, a remporté l’Open d’Australie en 2015.

Pour rappel, ce sont unique­ment les premiers de chaque groupe qui accé­de­ront aux demi‐finales.