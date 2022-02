Considéré comme l’un des futurs leaders du tennis améri­cain du haut de ses 20 ans, Brandon Nakashima, vain­queur ce lundi de John Millman au premier tour de l’ATP 250 de Dallas, s’est confié à Tennis.com sur sa progres­sion et le niveau du circuit actuel. Et confor­mé­ment à la tradi­tion améri­caine, Brandon a une grande confiance en lui.

« Cette année, il s’agit d’être régu­lier chaque semaine. Je suis très enthou­siaste à propos de cette saison. Il va y avoir beau­coup plus d’op­por­tu­nités en jouant des tour­nois de plus haut niveau, en affron­tant plus de top joueurs. Je vais essayer de conti­nuer à améliorer mon jeu autant que possible. Je sais que mon jeu est à la hauteur des meilleurs joueurs du monde. C’est juste une ques­tion de petites choses, de quelques points ici et là et de profiter de toutes les expériences. »