Qualifié en demi‐finale du côté de Dallas après avoir battu Jordan Thompson, Ben Shelton affron­tera son compa­triote Tommy Paul.

Après avoir battu l’Australien, le jeune joueur Américaine s’est confié sur ce que pouvait lui appor­tait le public, qui le soutien énor­mé­ment pendant ce tournoi.

« C’est incroyable de sentir que le soutien et l’énergie de la foule qui m’aide défi­ni­ti­ve­ment, j’ai vrai­ment l’im­pres­sion que je me lance, mais je dois aussi essayer de rester calme et concentré à des moments, vous savez. Il se passe beau­coup de choses dans la foule, les gens crient ‘Je t’aime Ben’ quand je suis sur le point de servir, des bébés pleurent, les gens laissent tomber des bois­sons, … C’est cool de jouer ici (à Dallas) et c’est vrai­ment une atmo­sphère incroyable. »