Ben Shelton fait partie des nouvelles figures du tennis, avec son ascen­sion extra­or­di­naire jusqu’au top 20, et son premier titre il y a quelques mois lors de l’ATP 500 de Tokyo.

Cette semaine, l’Américain est présent à Dallas et a réalisé une entrée en lice victo­rieuse face à son compa­triote Michael Mmoh (115e).

Après son match, Shelton s’est dit heureux de son niveau de jeu, et s’avoue lui‐même impres­sionné par ses progrès, et en parti­cu­lier au niveau des déplacements.

« J’ai été assez surpris du niveau auquel j’ai joué aujourd’hui. Je me suis sentie à l’aise sur le terrain, en jouant et en me dépla­çant. Je pense que la chose la plus impor­tante pour moi, ce sont mes dépla­ce­ments. Il y a un an et demi, j’avais deux pieds gauches. Il y a proba­ble­ment beau­coup de gens dans les tribunes en ce moment qui se dépla­çaient mieux que moi sur un court de tennis. Mais j’ai l’im­pres­sion que c’est la partie de mon jeu qui s’est le plus améliorée et je me déplace à un niveau assez élevé en ce moment. »