Vainqueur à Dallas de son deuxième titre sur le circuit prin­cipal grâce à sa victoire en finale contre Marcos Giron (7–6[3], 5–7, 6–3), après avoir battu Ben Shelton en demies, Tommy Paul s’est exprimé en confé­rence de presse sur la concur­rence entre joueurs américains.

« Je pense que nous sommes tous très conscients de notre clas­se­ment et de notre posi­tion par rapport aux autres améri­cains. Mais je n’aime pas…, tous nos objec­tifs sont d’en­trer dans le Top 10, dans le Top 5 ou de gagner de grands tour­nois. Je veux dire que c’est l’ob­jectif pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, mais pour moi, l’ob­jectif n’est pas d’être devant Ben, ou devant Tiafoe. C’est d’être au sommet du jeu, de jouer contre ces gars‐là en finale des plus grands tour­nois. C’est ce qui compte le plus pour moi », a déclaré le 14e mondial, numéro 2 améri­cain derrière Taylor Fritz (9e) mais juste devant Frances Tiafoe (15e) et Ben Shelton (16e).