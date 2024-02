« J’ai parlé à ma mère et on s’est déjà disputé au sujet du trophée. D’ailleurs, elle est vrai­ment énervée en ce moment », révé­lait Aryna Sabalenka le 27 janvier dernier après avoir conservé son titre à l’Open d’Australie et ainsi connu son deuxième sacre en Grand Chelem.

La ques­tion était de savoir qui aurait l’hon­neur de garder les trophées à la maison. La maman de la numéro 2 mondiale a visi­ble­ment obtenu gain de cause et elle en demande encore !

« Jumeaux (elle fait réfé­rence aux deux trophées de l’Open d’Australie de Sabalenka). Je veux au moins des triplés ! Et nous devons diver­si­fier la collec­tion (de trophées) d’une manière ou d’une autre », a écrit Juliya Sabalenka.

Aryna sait ce qu’il lui reste à faire !