Titrée pour la seconde fois consé­cu­tive à l’Open d’Australie grâce à sa victoire face à la Chinoise Qinwen Zheng, Aryna Sabalenka a tout de suite adressé un message d’amour à sa famille. En confé­rence de presse, la Biélorusse a aussi expliqué sa conver­sa­tion animée avec sa mère après son sacre.

« J’ai parlé à ma mère et on s’est déjà disputé au sujet du trophée (pour savoir où il irait). D’ailleurs, elle est vrai­ment énervée en ce moment (sourire). Mais oui, je me sentais si loin d’eux. Je suis vrai­ment heureuse que nous puis­sions nous voir pendant l’in­ter­saison. Nous avons passé du temps à Dubaï. Ils me manquent telle­ment. Je n’en parle jamais vrai­ment dans mes discours mais je voulais juste m’assurer qu’ils sachent combien ils comptent pour moi. Ils sont ma plus grande moti­va­tion. Je fais tout pour eux. »