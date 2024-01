Mené deux manches à rien par Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a trouvé les solu­tions pour aller cher­cher une victoire en cinq sets.

Boris Becker a analysé cette cruelle défaite pour son compa­triote au micro d’Eurosport.

« Je suis un peu triste et déçu. Le match avait si bien commencé pour Sascha Zverev, qui s’est battu pour entrer dans le match et a gagné le premier set. Il a bien joué dans le deuxième. Dans le troi­sième, on pensait que Medvedev était fatigué et qu’il ne pouvait pas conti­nuer. Dans l’en­semble, Zverev a peut‐être commis trop de fautes directes à la fin – les statis­tiques ne mentent pas. 70 fautes directes, c’est tout simple­ment trop. Surtout si vous regardez à quel moment cela s’est produit : à la fin du quatrième et du cinquième set. Il a joué un tennis de classe mondiale pendant quatre heures, mais malheu­reu­se­ment pas dans les dernières minutes. Medvedev n’était pas le meilleur joueur, mais le plus solide. Il n’a pas fait autant de fautes directes ».