Revenue en début d’année de bles­sures impor­tantes (avec plusieurs opéra­tions aux poignets et à la cheville), Emma Raducanu connaît en toute logique quelques diffi­cultés. Et le fait de jouer de jour contre Anhelina Kalinina (30e) au premier tour à Doha l’a égale­ment perturbée. C’est ce que la lauréate de l’US Open 2021 a expliqué au micro de Sky Sports après sa défaite 6–0, 7–6(6), en 1h41 de jeu.

« J’ai eu l’im­pres­sion de ne jamais vrai­ment entrer dans le match. Je pense que c’est une combi­naison de choses. C’est mon premier match de jour depuis un an, je crois, donc c’est diffé­rent. Honnêtement, je pense que je devrais m’en­traîner un peu plus à l’ex­té­rieur parce que c’est très diffé­rent et aussi à cause de la lumière, des condi­tions, des ombres, c’est vrai­ment diffi­cile de voir la balle. Je m’en suis rendu compte vers la fin. Quand le tennis n’est pas là, il faut au moins essayer de se battre et je pense que c’est ce que j’ai fait dans le deuxième set. Je pense que j’ai eu du mal à tout faire aujourd’hui (lundi), que ce soit en coup droit ou en revers. C’était un de ces jours. »