Avant son premier tour à Rotterdam prévu mercredi contre Alejandro Davidovich Fokina, Jan‐Lennard Struff, aujourd’hui 25e mondial à 33 ans, a évoqué au micro l’ATP son éclo­sion tardive en prenant l’exemple du Français Adrian Mannarino, entré dans le top 20 pour la première fois de sa carrière à 35 ans.

« J’ai toujours été un joueur qui se déve­lop­pait plus tard. Si vous voyez des joueurs comme Jannik Sinner ou Alcaraz, ils sont telle­ment bons au début de leur carrière, alors que moi, je n’étais pas aussi bon dans ma jeunesse. Je viens de rece­voir une photo d’un ami lorsque nous jouions chez les moins de 16 ans en Allemagne. J’étais classé numéro 38 ou 39 à mon âge. Je n’étais donc pas très bon en juniors, mais j’ai toujours cru et rêvé de le faire. J’étais petit. Je crois que j’avais 16 ans et je mesu­rais environ 1,78m. J’ai grandi de 18 centi­mètres en deux ans, ce qui a amélioré mon service, mon jeu et ma puis­sance. À partir de là, tout s’est amélioré. C’est étrange, mais je me suis déve­loppé un peu plus tard. D’autres joueurs, comme Mannarino, atteignent aujourd’hui le sommet de leur carrière, il joue très bien et il y a encore beau­coup de grands joueurs plus âgés. »