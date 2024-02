Double tenante du titre à Doha en ayant écrasé ses adver­saires en finale (6−2, 6–0 face à Kontaveit en 2022 et 6–3, 6–0 contre Pegula en 2023), la numéro 1 mondiale Iga Swiatek ne veut néan­moins pas se mettre de pres­sion avant le début du tournoi.

« Cela ne sert à rien de se concen­trer sur la défense de quoi que ce soit. L’année dernière m’a appris ça. C’est un chapitre complè­te­ment diffé­rent et une histoire complè­te­ment diffé­rente. J’aborderai le tournoi étape par étape et je ne penserai pas vrai­ment à ce qui s’est passé il y a un an ou deux car nous sommes tous à des étapes diffé­rentes de la vie. Ce serait bien si je pouvais bien jouer ici, mais j’ai déjà appris qu’on ne peut pas s’at­tendre à grand chose car dans le tennis, quelque chose vous surprendra toujours », a déclaré Swiatek dans des propos rapportés par Eurosport Pologne.