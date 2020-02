A Delray Beach, les frères Bryan ont remporté leur 119ème titre, et a signé aussi un record de longévité puisque cela fait 20 ans qu’ils remportent au moins un trophée chaque saison. « C’est une excellente statistique, elle nous fait juste sentir vieux (rires), mais elle nous fait aussi nous sentir bien. Elle nous montre que nous avons été plus que réguliers pendant une longue période. Nous garderons toujours de beaux souvenirs de cet endroit, c’est incroyable de gagner à la maison, on est resté cette semaine entouré de notre famille et de nos amis et on a pris encore beaucoup de plaisir »